Soluzione 8 lettere : Catenine

Curiosità/Significato su: Monili per il collo Priapo di generare la continuità della gens. Per questo, il fallo veniva usato anche come monile da portare al collo o al braccio. Sempre a Roma, le vergini 4 ' (504 parole) - 15:26, 25 mar 2021

