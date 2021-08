La definizione e la soluzione di: In mezzo a cinque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NQ

Curiosità/Significato su: In mezzo a cinque Sette e mezzo quest'ultimo caso dà il mazzo (in pratica qualora si trovino in banco un cinque e un quattro e mezzo, il giocatore ad aver totalizzato cinque vince la mano, indipendentemente 14 ' (2 246 parole) - 19:07, 20 apr 2021

