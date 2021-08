La definizione e la soluzione di: Messa in funzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Attivata

Curiosità/Significato su: Messa in funzione Messa Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Messa (disambigua). La Messa o celebrazione eucaristica è una liturgia propria di diverse Chiese 34 ' (4 279 parole) - 13:18, 28 lug 2021

La biblica terra promessa; Si ricoverano nell'aviorimessa; Si recita durante la Messa; La scommessa su due cavalli, l'uno vincente e l'altro secondo; Terapia che riproduce la funzione renale; Sostituisce qualcuno in una funzione; Una funzione trigonometrica; Funzione, mansione;