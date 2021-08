La definizione e la soluzione di: Immerso come un pennello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Intinto

Curiosità/Significato su: Immerso come un pennello Crawl posizione il più naturale possibile in modo tale che risulti muoversi come un pennello. Così facendo, il piede andrà ad assumere una posizione ruotata leggermente 11 ' (1 747 parole) - 18:16, 16 mag 2021

Altre definizioni con immerso; come; pennello; Immerso in fantasticherie; Fenomeno per cui un corpo immerso in particolari campi di forze si deforma; Il cocomero settentrionale; Si usa come ripostiglio; Completi... come certi poteri; Un'arma come lo stiletto; Opera d'arte spesso realizzata a pennello; Si dà con il pennello; Appellativo che calza a pennello per Cirano di Bergerac; Si esprimono con il pennello; Ultime Definizioni