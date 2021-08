La definizione e la soluzione di: In grammatica si distingue dal dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Iato

Curiosità/Significato su: In grammatica si distingue dal dittongo Lingua greca antica (sezione grammatica) vocalica, ossia la riduzione a un dittongo o a una vocale lunga delle coppie di vocali consecutive che non formino dittongo. Tale contrazione è sistematica 25 ' (2 323 parole) - 20:28, 24 mag 2021

Altre definizioni con grammatica; distingue; dittongo; Un genere grammaticale; La prima grammaticale sono... io; In grammatica, vengono citati con questi e codesti; Annullare, eliminare... in grammatica!; Li sanno distinguere gli architetti; Aiuta a distinguere le banconote vere dalle false; Ha difficoltà a distinguere oggetti vicini; Segno che distingue i prodotti di un'impresa; Il dittongo di Giuseppe; Il dittongo d’Europa; Il dittongo di Pasquale; Il dittongo nel rimedio; Ultime Definizioni