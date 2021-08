La definizione e la soluzione di: Finisce in fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Hascisc

Curiosità/Significato su: Finisce in fumo Bong (categoria fumo di cannabis) fa passare il fumo attraverso il tubo che Finisce sott'acqua, per poi riempire la camera d'aria e finire nei polmoni di chi tira. Il fumo che attraversa 15 ' (2 361 parole) - 19:00, 11 mar 2021

Altre definizioni con finisce; fumo; Finisce tutto in schiuma; Vi finisce la carta straccia; Così si definisce scherzosamente un furbacchione; Vi finisce lo spiantato; La Casa del profumo J'adore; Che emana profumo; Ci sono quelle mangiafumo; Le dilata il profumo; Ultime Definizioni