La definizione e la soluzione di: Ave re attenzione specifica per qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Interessarsi

Curiosità/Significato su: Ave re attenzione specifica per qualcosa Fabrizio De André (sezione De André all'attenzione dei servizi segreti) 2011 il cantante Al Bano include nel suo album Amanda è libera la canzone Ave Maria (tratto da La buona novella). Nel 1986 aveva già inciso il brano Andrea 150 ' (17 631 parole) - 10:04, 20 lug 2021

