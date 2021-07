La definizione e la soluzione di: In Veneto e in Riviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ve

Curiosità/Significato su: In Veneto e in Riviera Riviera cercando altri significati, vedi Riviera (disambigua). Una Riviera è un tratto di costa e le terre che su essa si affacciano. In letteratura, il termine indica 5 ' (638 parole) - 22:07, 13 nov 2019

