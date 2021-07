La definizione e la soluzione di: Una poesia come A Zacinto di Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Sonetto

Curiosità/Significato su: Una poesia come A Zacinto di Foscolo A Zacinto assegnare un nome alla poesia, da cui il titolo vulgato, non d'autore, A Zacinto. Ugo Foscolo fu per tutta la sua vita legato a Zacinto (l'odierna Zante), 12 ' (1 414 parole) - 00:16, 27 lug 2021

Altre definizioni con poesia; come; zacinto; foscolo; Unità ritmiche della poesia greca e latina; Poesia pungente; Genere di poesia popolare simile alla filastrocca; Una poesia di Ungaretti tratta da L'allegria; Squillanti... come certe risate; I titoli dello Stato come i CCT; Sigla da listini come USD e CHF; Come prima.. in breve; L'Ugo poeta di A Zacinto; Viene sì cara a Foscolo; Le Lettere di Jacopo Ortis scritte da Ugo Foscolo; Il Foscolo della letteratura; Foscolo scrisse le ultime di Jacopo Ortis;