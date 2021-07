La definizione e la soluzione di: Una macchina per lavorare i metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tornio

Curiosità/Significato su: Una macchina per lavorare i metalli Tornio (categoria Macchine utensili) (disambigua). Il tornio è una macchina utensile utilizzata per la lavorazione di un pezzo posto in rotazione. La lavorazione avviene per asportazione di truciolo 21 ' (2 734 parole) - 12:34, 19 mag 2021

