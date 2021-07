La definizione e la soluzione di: E' tra l'Angola e il Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: E tra l Angola e il Sudafrica

Guerra civile in Angola lasciare l'Angola. Secondo i cubani i costi politici, economici e tecnici che il Sudafrica stava affrontando per mantenere la sua presenza in Angola erano 97 ' (13 099 parole) - 08:38, 23 lug 2021