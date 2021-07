La definizione e la soluzione di: I titoli dello Stato come i CCT. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOT

Curiosità/Significato su: I titoli dello Stato come i CCT Titolo di Stato classe di titoli a cedola variabile sostituendo i vecchi CCT: i CCTeu, collegati al tasso euribor invece che al tasso BOT 6mesi. In passato lo Stato italiano 25 ' (2 996 parole) - 00:36, 24 apr 2021

