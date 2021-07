La definizione e la soluzione di: Il tessuto per i blue jeans. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Denim

Curiosità/Significato su: Il tessuto per i blue jeans jeans vedi jeans (disambigua). Disambiguazione – "blue jeans" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi blue jeans (disambigua). Il termine jeans (o 6 ' (772 parole) - 13:06, 19 giu 2021

Altre definizioni con tessuto; blue; jeans; Un tessuto per strofinacci; Finissimo tessuto di lino; Un tessuto morbido; Tessuto di lana scozzese; La Big Blue dell'informatica; Con il woogie nel blues ballabile; I Blues con Dan Aykroyd e John Belushi ing; __Cash: cantante folk e blues; Fuseaux che sembrano jeans; Lo sono i jeans skinny; Nei jeans e nei giacconi; Marca di jeans; Ultime Definizioni