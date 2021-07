La definizione e la soluzione di: Un taglio di carne per bistecche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Roastbeef

Curiosità/Significato su: Un taglio di carne per bistecche Bistecca alla fiorentina La bistecca alla fiorentina, chiamata anche semplicemente fiorentina, è un taglio di carne di vitellone o di scottona che, unito alla specifica preparazione 13 ' (1 596 parole) - 16:46, 12 mag 2021

Altre definizioni con taglio; carne; bistecche; Un taglio che non fa più volare; Il rumore d'un taglio o d'uno strappo; Taglio di carne anche detto magatello o rotondino; Può essere al taglio o tonda; Seppelliscono il Carnevale; La carne della bresaola; Lo spiedino di carne tipico della cucina araba; Fornisce un'ottima carne ai macellai; Contorno per bistecche; Un pesce da bistecche;