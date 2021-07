La definizione e la soluzione di: Lo slancio che si prende al via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Aire

Curiosità/Significato su: Lo slancio che si prende al via Milano (categoria Pagine che utilizzano Timeline) è uno dei teatri più famosi al mondo e che è conosciuto per essere il "tempio della lirica". Il Teatro alla Scala prende il nome dalla chiesa di Santa 223 ' (21 920 parole) - 15:47, 30 lug 2021

