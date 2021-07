La definizione e la soluzione di: Le sfere in cima alle aste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pomi

Curiosità/Significato su: Le sfere in cima alle aste Ancona (sezione Le valli di Pietralacroce) della cucina, si ricordano i grispigni (grespini) e le pappòle (papaveri non ancora andati in cima). In primavera nei mercati rionali si trovano i pincigarelli 205 ' (24 251 parole) - 23:14, 25 lug 2021

