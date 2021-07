La definizione e la soluzione di: Ha le rotaie in pieno centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tram

Curiosità/Significato su: Ha le rotaie in pieno centro Napoli (categoria Ceramica in Italia) metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa. Fondata dai cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più 202 ' (20 434 parole) - 12:56, 31 lug 2021

Altre definizioni con rotaie; pieno; centro; Ha le rotaie in centro citta; Il sistema di rotaie su cui viaggiano i treni; Ha le rotaie in città; Circola su rotaie; Involto di pasta ripieno di formaggi; Sfocia... in pieno centro; Pieno di frittelle; Così è detto un discorso pieno di significati; Quella pedonale è in centro città; Incontrare... in centro; Il centro di Mestre; Il centro del Trapanese d’un ottimo vino; Ultime Definizioni