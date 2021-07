La definizione e la soluzione di: Si riempie d'acqua per il cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Ciotola

Curiosità/Significato su: Si riempie d acqua per il cane Sharknado (categoria Film per la televisione del 2013) vuole salvare tutti e allora prende l'auto, la riempie di esplosivo e aziona il turbo, scagliandola contro il tornado, e stavolta funziona. Lui riesce a gettarsi 8 ' (958 parole) - 19:29, 24 mag 2021

