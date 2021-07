La definizione e la soluzione di: In quello materno prende sonno il bimbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Seno

Curiosità/Significato su: In quello materno prende sonno il bimbo Orazio Gentileschi (categoria Nati il 9 luglio) Il cognome Gentileschi era quello materno, mentre il cognome paterno era Lomi, cognome con il quale la figlia Artemisia, in un periodo della sua vita si 11 ' (1 526 parole) - 11:34, 10 giu 2021

