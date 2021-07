La definizione e la soluzione di: Matite per labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Rossetti

Curiosità/Significato su: Matite per labbra Matita per le labbra La matita per le labbra, spesso chiamata anche con il suo nome inglese lip liner è un cosmetico, che serve a far apparire le labbra più definite. La matita 698 byte (93 parole) - 18:38, 2 giu 2013

Altre definizioni con matite; labbra; E sottilissima in certe matite; Una varietà di ematite; Lo sono matite ben temperate; Quella rossa viene ricavata dall'ematite; Cosmetico da labbra; Articolazione delle labbra durante il parlato; Soffi che sfiorano le labbra; Un soffio a fior di labbra; Ultime Definizioni