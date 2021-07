La definizione e la soluzione di: Un locale per bloccare la fame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Paninoteca

Curiosità/Significato su: Un locale per bloccare la fame The Green Inferno l'Amazzonia peruviana in modo da salvare dall'estinzione una tribù locale e bloccare la distruzione di una parte della foresta amazzonica minacciata dall'arrivo 8 ' (922 parole) - 07:11, 29 lug 2021

Altre definizioni con locale; bloccare; fame; L'inaugurazione di un locale; Un locale recensito su TripAdvisor; Il locale per il custode del palazzo; Locale per proiezioni; Bloccare in modo da non lasciare sfuggire; Il suo colpo può bloccare; Impedire, bloccare; Bloccare il pallone di pet­to, nel calcio; Fameliche ladre di polli; La fame lo caccia dal bosco; Lo spettro della fame; Ha una fame proverbiale; Ultime Definizioni