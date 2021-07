La definizione e la soluzione di: Lega per maniglie e trombe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ottone

Curiosità/Significato su: Lega per maniglie e trombe Ottone (Lega) ingranaggi, minuterie metalliche) edilizia e arredamento (cerniere, serramenti, elementi di mobili, maniglie) monetazione e simili (monete, targhe, medaglie, decorazioni) 12 ' (1 159 parole) - 20:57, 20 mag 2021

Altre definizioni con lega; maniglie; trombe;