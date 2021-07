La definizione e la soluzione di: L'astuccio per riporre la pistola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Fondina

Curiosità/Significato su: L astuccio per riporre la pistola Batman (sezione Dick Sprang e la Golden Age) come Batman. ^ La saga parte con la morte di Vesper Fairchild. L'unico indiziato è Bruce Wayne, trovato sul luogo del delitto con la pistola in mano. Il 137 ' (16 802 parole) - 18:20, 21 lug 2021

Un accessorio nell'astuccio dello scolaro; In mezzo all'astuccio; Astuccio per reliquie; L'astuccio della spada; Un mobile usato per riporre vestiti e oggetti vari; Lo è la pistola; Il fodero in cui tenere la pistola; La pistola che ha appena sparato; Filosofo inglese dell'Epistola sulla Tolleranza;