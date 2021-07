La definizione e la soluzione di: Forno a __ per veloci cotture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Microonde

Curiosità/Significato su: Forno a __ per veloci cotture Forno a microonde Il Forno a microonde è un elettrodomestico da cucina in cui la cottura del cibo è dovuta soprattutto all'effetto riscaldante ottenuto dall'interazione 27 ' (3 581 parole) - 09:43, 9 apr 2021

Altre definizioni con forno; veloci; cotture; Metodo di fine cottura in forno fra; Un pesce da fare al forno; Taglio del maiale cucinato arrosto o al forno; Un tipo di forno; Specialità sciistica di velocità; Gare per velocisti; Speedy _ : il velocissimo to-polino dei cartoni; Il velocissimo pattinaggio su brevi percorsi; Un recipiente usato per le cotture al forno;