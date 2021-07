La definizione e la soluzione di: Un formato per libri digitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PDF

Curiosità/Significato su: Un formato per libri digitali Distribuzione digitale Per distribuzione digitale si intende la divulgazione di informazioni e contenuti digitali sotto forma di prodotti e servizi in formato digitale. È un 3 ' (363 parole) - 06:19, 13 mar 2021

Nome di donna formato dalle lettere di dalia; Può essere formato tessera; E' formato dai nucleotidi; Sformato con un sinonimo; Scrive libri per conto altrui; Una macchina per rilegare i libri; In squilibrio numerico; Categoria di libri contrapposta a saggistica; Quelle digitali sono diverse per ogni persona; Piattaforma per pagare servizi digitali ing; Manca negli strumenti digitali; Un apparecchio che digitalizza i fogli;