La definizione e la soluzione di: In fondo alla proposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Ne

Curiosità/Significato su: In fondo alla proposizione Ludwig Wittgenstein (sezione Il ritorno a Cambridge (In viaggio verso le Ricerche filosofiche)) che la proposizione è vera-falsa. Wittgenstein preferiva dire che la proposizione ha una polarità, vero-falso, V-F, (o anche semplicemente a-b in cui "a" 59 ' (8 232 parole) - 00:00, 10 lug 2021

