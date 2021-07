La definizione e la soluzione di: Dorme in piedi su una zampa sola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Cicogna

Curiosità/Significato su: Dorme in piedi su una zampa sola Cygnus olor lato). In analogia con ciò, anche quando è in piedi, sulla terra ferma o in acque particolarmente basse, a volte il cigno staziona su una zampa sola, mantenendo 48 ' (6 036 parole) - 22:27, 26 mar 2021

