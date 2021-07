La definizione e la soluzione di: Le consonanti in Como. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CN

Curiosità/Significato su: Le consonanti in Como Dialetto comasco (categoria Dialetti della Provincia di Como) calza. Le consonanti pronunciate doppie non sono mai presenti all'interno delle parole, come invece avviene sovente in italiano; sono presenti in fine parola 44 ' (4 876 parole) - 22:22, 8 giu 2021

