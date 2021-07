La definizione e la soluzione di: La cittadina del Lazio famosa per un sugo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Amatrice

Curiosità/Significato su: La cittadina del Lazio famosa per un sugo Amatriciana romanesco) è un condimento per la pasta tipico della tradizione gastronomica di Amatrice, cittadina in provincia di Rieti, nella regione Lazio. Dal 6 marzo 17 ' (1 883 parole) - 20:10, 9 lug 2021

