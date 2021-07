La definizione e la soluzione di: Chi la urta, salta in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Mina

Curiosità/Significato su: Chi la urta, salta in aria La ragazza che saltava nel tempo laboratorio di scienze e per sbaglio urta un congegno che, come sarà rivelato più tardi, consente di viaggiare nel tempo. Quando la fanciulla cade dalla propria 8 ' (926 parole) - 01:35, 13 gen 2021

Urtare in mezzo; Decurtare dalle tasse; L'urtarsi delle onde sugli scogli; Fa saltare i più espansivi; Ogni tanto salta fuori qualcuno che li ha visti; Lo salta il cavallo; Esaltati dalla febbre; Può essere a passo variabile; Una variante del nome che si abbrevia in Edo; Tira cannonate in aria; Quella d'aria è più breve;