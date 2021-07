La definizione e la soluzione di: Carburante per i motori Diesel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Nafta

Curiosità/Significato su: Carburante per i motori Diesel Motore Diesel Disambiguazione – "Diesel" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Diesel (disambigua). Il motore Diesel, brevettato nel 1892 da Rudolf Diesel, è un 29 ' (3 592 parole) - 22:13, 4 mag 2021

Altre definizioni con carburante; motori; diesel; Vende carburante al dettaglio; Motore che non parte a causa del troppo carburante; Miscela usata per alcune lampade e come carburante; Il gas con formula CH4 usato come carburante; Le squadre... dei motori!; Appendici motorie di molti batteri; Provocano la scintilla nei motori a scoppio; Un jet con un motore al centro e due motori ai lati; Una sigla dei diesel Volkswagen; Facilitano l’accensione nei motori diesel; Carburante per motori Diesel; L'attore Diesel iniziali; Ultime Definizioni