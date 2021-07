La definizione e la soluzione di: La capitale in fondo a un fiordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Oslo

Curiosità/Significato su: La capitale in fondo a un fiordo Oslo sono coincidenti. La città ha ricevuto il Premio capitale verde europea per il 2019. Oslo è situata in fondo allo Oslofjord, un fiordo all'interno del bacino 31 ' (3 266 parole) - 16:17, 2 lug 2021

