La definizione e la soluzione di: Si apre per controllare l'olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Cofano

Curiosità/Significato su: Si apre per controllare l olio Ammortizzatore (sezione Ammortizzatori per veicoli) L'ammortizzatore a olio si basa sulla viscosità dell'olio, sul lume di passaggio e sulla velocità di compressione, dove in condizione di lume costante si ha un aumento 34 ' (3 936 parole) - 16:39, 3 mag 2021

Curiosità/Significato su: Si apre per controllare l olio Ammortizzatore (sezione Ammortizzatori per veicoli) L'ammortizzatore a olio si basa sulla viscosità dell'olio, sul lume di passaggio e sulla velocità di compressione, dove in condizione di lume costante si ha un aumento 34 ' (3 936 parole) - 16:39, 3 mag 2021