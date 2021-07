La definizione e la soluzione di: Si usano per livellare i terreni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ruspe

Curiosità/Significato su: Si usano per livellare i terreni Fondazione (edilizia) perché questo permette di livellare il terreno di getto e inoltre serve a distribuire ulteriormente i carichi del terreno e ad isolare le strutture dall'umidità 9 ' (1 154 parole) - 08:48, 23 apr 2021

