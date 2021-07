La definizione e la soluzione di: Quella pedonale è in centro città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Isola

Curiosità/Significato su: Quella pedonale e in centro citta Isola pedonale atmosferico e di rendere più agevole la circolazione dei pedoni nelle aree a più alta densità commerciale. Il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato 14 ' (1 721 parole) - 14:17, 10 gen 2021

Altre definizioni con quella; pedonale; centro; città; E' imponente quella Pacis, a Roma; Quella poetico è di Orazio; Quella d'aria è più breve; In autostrada c’è quella d’emergenza; Può essere pedonale; E' spesso isola pedonale; Incontrare... in centro; Il centro di Mestre; Il centro del Trapanese d’un ottimo vino; Il centro cuore della spa; La città in cui ha sede l'Olivetti; La città dei Portuensi; La città siciliana in cui nacque Archimede; La città con il Festival della canzone; Ultime Definizioni