La definizione e la soluzione di: II Juan che regnava in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Carlos

Curiosità/Significato su: II Juan che regnava in Spagna Filippo II di Spagna precoce presso la corte di Spagna che gli fu impartita da Juan Martínez Silíceo, futuro Arcivescovo di Toledo e cardinale. In un primo momento la sua educazione 81 ' (9 013 parole) - 23:16, 25 lug 2021

Altre definizioni con juan; regnava; spagna; Il secondo nome dell'ex calciatore Juan Verón; È originario di Acapulco o Tijuana; Arcipelago dei Caraibi con capitale San Juan; Ne sono noti esponenti Juan Ramon Jimenez e Miguel de Cervantes; La Troia dove regnava Priamo; Vi regnava Serse; Regnava a Camelot; Regnava in Russia... insolitamente; Domina Piazza di Spagna; Catena montuosa della Spagna; La maggiore compagnia aerea della Spagna; Theo, terzino marsigliese che ha giocato in Spagna; Ultime Definizioni