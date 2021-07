La definizione e la soluzione di: Un effetto di colore per carrozziere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Metallizzato

Curiosità/Significato su: Un effetto di colore per carrozziere Ferrari 250 GTO al carrozziere Sergio Scaglietti. La carrozzeria ancora oggi molto apprezzata è frutto della collaborazione Bizzarrini-Scaglietti, e non, come di solito 27 ' (2 592 parole) - 09:42, 26 mag 2021

Altre definizioni con effetto; colore; carrozziere; Determina l'effetto; Un effetto del chitarrista; Stoffa a punti bianchi e neri dall'effetto grigio; Un particolare effetto fotografico con cui fissare soggetti in movimento; Silicato di magnesio e alluminio di colore verde; Il tricolore per chi vince il campionato; Modificato rendendo più intenso il colore; Diffuso colore dei capelli; Ultime Definizioni