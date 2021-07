La definizione e la soluzione di: Dirige le manovre delle vele in regata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Skipper

Curiosità/Significato su: Dirige le manovre delle vele in regata spinta delle vele o del motore è terminata. Accollo (A collo) si dice di una vela che si gonfia con la scotta di sopravvento cazzata. È una manovra che viene

Altre definizioni con dirige; manovre; delle; vele; regata; Dirige la vendita all'asta; __ Wintour: dirige Vogue; Dirigersi in altro luogo; Il Pappano che dirige iniz; René, il regista de Le grandi manovre; René, il regista di Le grandi manovre; Ci ricorda il Paese delle Meraviglie; Il carattere delle notizie formalmente emanate; Un ingrediente delle polpette; Fine delle trasmissioni; E' avvelenala in un gioco da bambini; Cavi per le vele; Quella di Biancaneve le offre una mela avvelenata; Combatte il veleno; Sul Grande si svolge una storica regata; Delimitano il campo di regata dei velisti; Posseduta, stregata; Una svolta... nella regata; Ultime Definizioni