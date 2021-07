La definizione e la soluzione di: Arrivano in Europa dall'Africa e dall'Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Migranti

Curiosità/Significato su: Arrivano in Europa dall Africa e dall Asia Africa Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Africa (disambigua). L'Africa è un continente del pianeta Terra, il terzo per superficie (considerando 61 ' (7 054 parole) - 16:41, 29 lug 2021

