La definizione e la soluzione di: Un animale come la gazzella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Antilope

Curiosità/Significato su: Un animale come la gazzella gazzella ricordiamo la gazzella di Heuglin (E. r. tilonura), diffusa nella regione al confine tra Etiopia e Sudan. Eudorcas thomsonii (Günther, 1884) - gazzella di Thomson; 15 ' (1 830 parole) - 17:39, 8 apr 2021

Altre definizioni con animale; come; gazzella; Un animale flessuoso; Arto di animaleZampa; Faccia animalesca; Fine di una specie animale; Gli animali come le pecore e le mucche; Un pittore autodidatta come Antonio Ligabue; Rapido come una saetta; Una fissazione come la mania di grandezza; Ultime Definizioni