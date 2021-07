La definizione e la soluzione di: Ha una Lady per moglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Lord

Curiosità/Significato su: Ha una Lady per moglie First Lady second Lady, ovvero la moglie o la compagna del vicepresidente. La locuzione ha origine negli Stati Uniti, usata per la prima volta nel 1849 per Dolley 4 ' (372 parole) - 00:32, 21 gen 2021

