La definizione e la soluzione di: Tira cannonate in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Anti Aerea

Altre definizioni con tira; cannonate; aria; L'aristocratico di Mitilene che abbatté il tiranno Melancro; Attira molti turisti; Figlio di Pisistrato che fu tiranno di Atene; Si stringono tirando i capi; Lo si prende a cannonate; Quella d'aria è più breve; La famiglia degli strumenti ad aria; Vi è la Fossa delle Marianne; Il gruppo di isole con le Marianne e le Caroline; Ultime Definizioni