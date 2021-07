La definizione e la soluzione di: Tenta di fare come fa un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Emulo

Curiosità/Significato su: Tenta di fare come fa un altro Simposio (dialogo) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) per oggetto un elogio di Eros. Verso la fine, fa una clamorosa irruzione anche Alcibiade, completamente ubriaco, incoronato di edera e di viole, accompagnato 27 ' (2 886 parole) - 10:25, 26 lug 2021

Altre definizioni con tenta; fare; come; altro; Tentati con grande coraggio; Anni minimi per patentarsi negli USA; Tentativo... di conoscenza!; Il Giorgio pittore de La tentazione di S. Girolamo; Il principio per il quale si fa qualcosa che un'altra persona dovrebbe fare; Darsi da fare... per nulla; Materiale che si usava per fare statuette; I soldati con la faretra; Verdure come fave e piselli; Un divertente serial come Friends; Si arrangia come può; Come alla fine; Io, ma in un altro caso; Tut t'altro che vicini; Poco... scaltro; Tutt'altro che tardivo; Ultime Definizioni