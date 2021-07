La definizione e la soluzione di: La telefonata in cui ci si vede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Videochiamata

Curiosità/Significato su: La telefonata in cui ci si vede Mattino Cinque ( La telefonata di Belpietro) è la rubrica La telefonata, a cura di Maurizio Belpietro, ora in onda nell'anteprima della trasmissione. Proseguono, anche in questa edizione, la rubrica 33 ' (3 886 parole) - 22:09, 28 lug 2021

