La definizione e la soluzione di: Un talent show per aspiranti cantanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : XFactor

Curiosità/Significato su: Un talent show per aspiranti cantanti talent show il talent show Pop Idol. Il programma a cui partecipano aspiranti cantanti viene trasmesso per due edizioni sull'emittente britannica ITV e successivamente 9 ' (981 parole) - 16:50, 24 apr 2021

Altre definizioni con talent; show; aspiranti; cantanti; Creati con talento; Di grande talento; Lo è chi dimostra un talento; Libro di Patricia Highsmith Il talento di Mr. __; Il Break in un talk show di La7 ing; L'idea di uno show TV adattabile all'estero ing; Il David che ha condotto il Late Show sulla CBS; Lo show con un solo protagonista; La passano gli aspiranti piloti; Una gara tra aspiranti cuochi in TV; La studiano nelle università USA gli aspiranti scrittori; Elenco di aspiranti partenti; Cantanti tra tenori e bassi; Le cantanti di accompagnamento; Fa sentire tutti cantanti; Ultime Definizioni