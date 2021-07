La definizione e la soluzione di: Sostanza usata per sbiancare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cloro

Curiosità/Significato su: Sostanza usata per sbiancare Ramia smacchiabile resistente a temperature molto elevate non restringe facile da sbiancare Gli svantaggi della ramia: poco elastica poco resistente all'abrasione 3 ' (333 parole) - 19:58, 8 feb 2021

