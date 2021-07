La definizione e la soluzione di: Serve per incidere i DVD. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Laser

Curiosità/Significato su: Serve per incidere i DVD Blu-ray Disc (sezione La battaglia con il concorrente HD DVD) per i DVD. L'AACS cripta i dati e può essere decodificato solamente conoscendo le chiavi date ai produttori di player. L'AACS, quindi, di fatto Serve 35 ' (4 357 parole) - 13:44, 10 giu 2021

