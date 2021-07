La definizione e la soluzione di: Il saluto per sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Addio

Curiosità/Significato su: Il saluto per sempre saluto nazista conosciuto anche come Hitlergruß ("saluto di Hitler", in tedesco) o Deutscher Gruß ("saluto tedesco"), è una variante del saluto romano. Fu adottato dal Partito 11 ' (1 380 parole) - 21:40, 12 giu 2021

