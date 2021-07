La definizione e la soluzione di: _ of Saint Louis: l'aereo di Lindbergh. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Spirit

Curiosità/Significato su: _ of Saint Louis: l aereo di Lindbergh Charles Lindbergh un thermos di caffè. In quanto massone, Lindbergh portò con sé in volo la bandiera della sua Loggia, "Keystone Lodge N. 243", Saint-Louis, Missouri[senza fonte] 19 ' (1 957 parole) - 13:05, 15 lug 2021

