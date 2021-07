La definizione e la soluzione di: Si riunisce per eleggere il Papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Conclave

Curiosità/Significato su: Si riunisce per eleggere il Papa Collegio cardinalizio ( Evoluzione del collegio cardinalizio durante il pontificato di Giovanni Paolo I) giorno precedente l'inizio della Sede vacante; si riunisce collegialmente quando il Papa lo convoca per valutare aspetti generali o specifici del governo 114 ' (1 611 parole) - 12:35, 19 lug 2021

